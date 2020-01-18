Назван самый "дорогой" министр: Кабмин раскрыл все зарплаты за 2019 год

/ Фото: mvs.gov.ua

Кабинет министров обнародовал зарплаты членов правительства за 2019 год. Самым высокооплачиваемым министром оказался руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков – в декабре ему было начислено 186 тысяч 541 гривня. В то же время, средняя зарплата главы МВД за 2019 год составила 100 041 гривню в месяц.

В свою очередь, премьер-министр украинского правительства Алексей Гончарук в декабре получил 76 190 гривен, а его средний заработок за год составил 60 479 гривен.

Отметим, что вторым в рейтинге уровня зарплат стала министр развития общин и территорий Алена Бабак – в декабре она получила 212 600 гривен, а ее средняя зарплата за год составила 84 318 гривен.

Третьим стал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов (222 592 грн в декабре и 83 947 грн средний заработок), а за ним – министр юстиции Денис Малюська (декабрьская зарплата 226 361 грн, средняя – 75 734 грн).

Самый низкий заработок получал министра Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 17 544 гривны в декабре, при средней зарплате в 32 386 грн.

Остальные члены Кабмина получали такие выплаты:

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- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба – 86 77 гривни за декабрь, в среднем за год – 58 652 гривни;

- вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федеров – 84 887 грн и 55 664 грн;

- министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель – 162 003 грн и 61 299 грн;

- глава МИД Вадим Пристайко – 233 893 грн и 62 069 грн;

В тренде Зеленский потребовал от Гончарука вовремя передавать в Раду наработки Кабмина

- министр образования и науки Анна Новосад – 138 412 грн и 63 446 грн;

- министр здравоохранения Зоряна Скалецкая – 94 998 грн и 41 940 грн;

- министр социальной политики Юлия Соколовская – 216 783 грн и 65 317 грн;

- министр финансов Оксана Маркарова – 89 387 грн и 62 075 грн;

- министр инфраструктуры Владислав Криклий – 44 038 грн и 44 527 грн;

- министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский – 112 905 грн и 38 512 грн;

- министр обороны Андрей Загороднюк – 97 191 грн и 41 982 грн;

- министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда – 158 772 грн и 46 688 грн.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством ряд важных задач, в частности, разработать и представить новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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