Зеленский в Париже встретился с лидерами французского бизнеса

На встрече обсуждалось приглашение автогигантов из Франции в Украину и другие проекты

Владимир Зеленский встретился с представителями крупного французского бизнеса. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Париж встретился с крупнейшими представителями французского бизнеса.

"Я сделаю все возможное, чтобы вы нашли место на украинском рынке", – заверил глава государства.

В частности, на встрече шла речь о приглашении на украинский рынок крупных французских автомобильных компаний, о масштабном проекте электростанции в Чернобыльской зоне, а также о расширении сетей гипермаркетов, логистических и транспортных проектах.

Президент заверил, что новая украинская власть будет работать над улучшением инвестиционного климата и защитой бизнеса.

В то же время, он призвал французских предпринимателей поставлять качественные товары и вести честную конкуренцию и локализацию, чтобы в Украине были созданы рабочие места.

Напомним, сразу после прилета в Париж отправился в крупнейший в Европы кампус стартапов Station F. Зеленский встретился с украинскими стартаперами, которые представляют там свои проекты. Глава государства пообещал, что в Украине в будущем также найдут большое здание для молодых гениев и их разработок.

На встрече Зеленский заявил, что одна из его главных задач – борьба с коррупцией, а решать эту проблему намерен с помощью инновационных технологий и украинских гениев. Он напомнил, что более четырех процентов ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию.

Также Зеленский объяснил, что его решение распустить Верховную Раду было законным, и он уверен, что Конституционный суд признает его конституционным.

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