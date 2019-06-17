Зеленский в Париже встретился с украинскими стартаперами (фото, видео)

Украинцы представляют свои проекты на крупнейшей в Европе стартап-площадке

Фото: twitter.com/APUkraine.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию встретился в Париже с украинскими стартаперами, которые участвуют в крупнейшем в мире "форуме" стартапов Station F. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Station F – это крупнейший стартап-комплекс в Европе, который объединяет почти 1000 проектов из 50 стран.

"Это магнит для талантливой молодежи, которая создает наше общее будущее. Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома. Цифровые решения – приоритет нашего развития. В прошлом году доля ИТ-индустрии в украинской экономике составляла 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию вырос на 1,5%", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году украинские стартапы привлекли рекордные инвестиции. Увеличились не только суммы вложений, но и общее число сделок. Размер "среднего чека" составляет более одного миллиона долларов – это в 1,5 раза выше максимума 2017 года – 258,6 миллиона долларов.

Напомним, ранее восемь украинских стартапов попали на мировую выставку технологий CES. Украинские стартапы презентовали различные идеи и разработки – от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D-принтера.

Также "Сегодня" рассказывали о наиболее успешных стартапах украинцев. Подробней смотрите на видео:

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