Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский в Париже встретился с украинскими стартаперами (фото, видео)

17 июня, 14:11

Украинцы представляют свои проекты на крупнейшей в Европе стартап-площадке

Фото: twitter.com/APUkraine
Фото: twitter.com/APUkraine.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию встретился в Париже с украинскими стартаперами, которые участвуют в крупнейшем в мире "форуме" стартапов Station F. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Station F – это крупнейший стартап-комплекс в Европе, который объединяет почти 1000 проектов из 50 стран.

"Это магнит для талантливой молодежи, которая создает наше общее будущее. Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома. Цифровые решения – приоритет нашего развития. В прошлом году доля ИТ-индустрии в украинской экономике составляла 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию вырос на 1,5%", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году украинские стартапы привлекли рекордные инвестиции. Увеличились не только суммы вложений, но и общее число сделок. Размер "среднего чека" составляет более одного миллиона долларов – это в 1,5 раза выше максимума 2017 года – 258,6 миллиона долларов.

Напомним, ранее восемь украинских стартапов попали на мировую выставку технологий CES. Украинские стартапы презентовали различные идеи и разработки – от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D-принтера.

Также "Сегодня" рассказывали о наиболее успешных стартапах украинцев. Подробней смотрите на видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег украинцы, Париж, визит, Зеленский, стартап

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский в Париже встретился с украинскими стартаперами (фото, видео)". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленскому рано переезжать из АП: экс-начальник госохраны назвал причину

Сегодня, 13:26

Президент хочет переехать в новое здание, однако Гелетей указал на важный момент

Зеленский в Мариуполе посетил меткомбинат и вышел в открытое море

Вчера, 23:09

Президент поздравил жителей города с годовщиной освобождения от боевиков

Зеленский в море на учениях пограничников: появилось новое видео из Мариуполя

Вчера, 16:32

Президенту показали задержание нарушителей границы в Азовском море

Зеленский искупался в фонтане Мариуполя: забавное видео

Вчера, 11:53

За президентом пришлось намочить костюмы и его телохранителям

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Китайские ученые обнаружили ген долгожительства

Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство

Предполагаемый жених Лободы сломал челюсть поклоннику

Может ли молоко снизить риск развития рака?

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Сегодня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь