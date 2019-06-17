Зеленский собрался бороться с коррупцией с помощью инноваций

Глава государства пообещал украинским разработчикам "Мекку" для стартапов в Украине

Фото: Twitter

Президент Владимир Зеленский на встрече с украинскими стартаперами в Париже заявил, что одна из его главных задач – борьба с коррупцией, а решать эту проблему намерен с помощью инновационных технологий и украинских гениев.

Он напомнил, что более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию.

"Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине. У нас в Украине около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", – сказал Зеленский во время посещения самого большого в Европе кампуса стартапов Station F.

Также глава государства пояснил важность инноваций в сегодняшней Украине, отметив, что тема инноваций ему близка.

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"Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал. Наша идея в том, чтобы сделать "страну в смартфоне", и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что его команда постарается создать условия для украинских IT-разработчиков наподобие парижского кампуса Station F.

"У нас есть много заводов, которые, к сожалению, не работают. Мы найдем обязательно такое большое здание", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский обсудил внедрение концепции "Государство в смартфоне". Недавно украинская делегация летала в Эстонию для проведения консультация относительно внедрения в Украине нового проекта, который должен освободить украинцев от бюрократии. Глава государства пообещал экспертам и организациям IT-сектора полную свободу и помощь в осуществлении проекта.

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