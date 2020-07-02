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Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке Смолия с поста главы НБУ

2 июля, 11:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент не стал долго ждать с реакцией на заявление главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины. Карточка документа №3772 появилась на сайте Верховной Рады.

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Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Ранее в Офисе президента Украины заявили о том, что "безусловным приоритетом остается обеспечение независимости НБУ".

"Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", – говорится в сообщении Офиса президента.

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Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

Однако в "Слуге народа" не исключают, что Смолию придется остаться на занимаемой должности.

На фоне неопределенности вокруг Нацбанка Украина отложила объявленное размещение 12-летних еврооблигаций.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ Владимир Зеленский Яков Смолий

Источник: Сегодня

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