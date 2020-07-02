Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке Смолия с поста главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины. Карточка документа №3772 появилась на сайте Верховной Рады.
Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.
Ранее в Офисе президента Украины заявили о том, что "безусловным приоритетом остается обеспечение независимости НБУ".
"Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", – говорится в сообщении Офиса президента.
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Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
Однако в "Слуге народа" не исключают, что Смолию придется остаться на занимаемой должности.
На фоне неопределенности вокруг Нацбанка Украина отложила объявленное размещение 12-летних еврооблигаций.
Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ
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