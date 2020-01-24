Зеленский встретился с представителями деловых кругов Израиля: о чем говорили

Встреча Зеленского с представителями бизнеса / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Израиле, встретился в Иерусалиме с представителями деловых кругов. Об этом сообщает Офис президента.

"Сегодня перед вами Украина – молодая, очень энергичная, которая хочет меняться, изучает технологии, стремится быть экономически либеральной. Украина хочет видеть большие инвестиции", - сказал президент, обращаясь к представителям израильского бизнеса.

Владимир Зеленский отметил, что в Украине принимают законы, которые помогают бизнесу, например, законы о деофшоризации, дерегуляции и о концессии.

"Как только мы принимаем законы, сразу видим результат. Например, мы начали концессию портов. У нас состоялись конкурсы, и уже заводят деньги в один из портов. Туда заходят инвестиции в размере более миллиарда долларов", - отметил президент.

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Также президент представил программы, которые Украина предлагает инвесторам, и рассказал о современных проектах, которые облегчат жизнь бизнесу и людям в стране.

"Мы хотим быть среди первых в развитии технологий в мире. Мы разрабатываем большой проект "Государство в смартфоне". Все возможные государственные услуги будут в смартфоне", - сказал Владимир Зеленский.

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Президент продемонстрировал на примере собственного телефона, как будет работать эта система. В частности, с помощью смартфона можно будет получить водительские права и оформить различные документы.

Участники встречи сошлись во мнении, что Украина должна улучшать налоговую систему, уменьшать влияние государственной бюрократии на бизнес и защищать инвестиции от коррупции.

Во встрече приняли участие представители цифрового бизнеса, IT, владельцы строительных, инфраструктурных компаний, фирм, производящих оборудование, руководители венчурных фондов и др. с совокупным бюджетом в миллиарды долларов.

Ранее Зеленский заявил, что зона свободной торговли с Израилем значительно увеличит товарооборот между двумя странами и призвал Кнессет ратифицировать соглашение.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время встречи Зеленский зачитал Биньямину Нетаньяху три короткие истории о евреях в Украине, которые спасались от нацистов. Подробней смотрите на видео:

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