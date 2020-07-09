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Зеленский заговорил об отмене запрета на экспорт масок из Украины

9 июля, 11:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Для снятия эмбарго нужно провести исследование

Украина может в скором времени отменить запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнесом в Черновцах, передает Офис президента.

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"Почему мы так сделали – нужно было наполнение больниц и аптек. По поводу больниц, которые принимают больных COVID-19, – у нас все нормально с наполнением, по поводу аптек, мне кажется, тоже уже неплохо. Мы посмотрим на эту ситуацию, увидим все запасы. Может, и пора [снять запрет]", - сказал Зеленский.

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Он уточнил, что запас средств индивидуальной защиты должен сохраняться на случай второй волны эпидемии. А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко добавил, что медицинские учреждения готовят планы по закупкам средств индивидуальной защиты.

"Они их предоставят, мы вместе с Минэкономики оценим собственное производство, и, возможно, в ближайшее время позволим квотный принцип экспорта масок", – сказал Ляшко.

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По словам Зеленского, на это уйдет около недели.

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Напомним, ранее в Кабмине уже заявляли, что масок хватает и пора их экспортировать.

А эксперты считают, что Украина может стать экспортером продукции медицинского назначения. Однако для этого в стране придется изменить правила лицензирования таких товаров.

Ранее новости "Сегодня" также показывали, как винницкие фабрики стали шить защитные костюмы и маски:

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экспорт маска Владимир Зеленский внешняя торговля коронавирус медицинские маски

Источник: Сегодня

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