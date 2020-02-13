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Земельная реформа: притока валюты не будет

13 февраля, 18:24

В Нацбанке сделали заявление о валютных поступлениях в связи с земельной реформой

/ Фото: Pixabay

Национальный банк не прогнозирует существенного притока иностранной валюты в Украину в результате внедрения земельной реформы, так как ее формат не предполагает продажи сельхозземель нерезидентам. Такое заявление сделал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

"Доступ нерезидентов будет ограничен. Наверное, будет приток в связи с тем, что украинские предприятия, имеющие землю, будут получать финансирование и инвестиции. Но притока иностранной валюты для покупки земли не будет, исходя из положений закона о земле, который сейчас находится в парламенте", – сказал Чурий.

В то же время, он отметил, что пока окончательно не ясно, каким будет рынок земли в Украине, так как закон еще не принят, потому сложно делать какие-либо прогнозы.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

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Фото: jcomp / Freepik

Верховная Рада вошла в затяжной процесс земельной реформы, и чем это закончится, спрогнозировать пока сложно.

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Источник: УНИАН

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