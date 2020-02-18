Землю будут продавать: кто в Раде против "Слуг народа" и почему

Фото: "Слуга народа"/Facebook

Во вторник, 18 февраля, Верховная Рада продолжит рассматривать законопроект об открытии рынка земли в Украине. Рассмотрение вопроса, начатое парламентом на прошлой пленарной неделе, грозит затянуться: на данный момент депутаты изучили 216 правок к документу из 4018. По подсчетам депутатов из монокоалиции, если парламент продолжит рассматривать документ с такой же скоростью, на его утверждение уйдет пять пленарных недель.

Как уже писал сайт "Сегодня", противники принятия документа – фракции "Батькивщина" и "Оппоплатформа – За жизнь" делают все возможное для того, чтобы закон не был утвержден. К проекту внесено огромное количество правок, само рассмотрение сопровождается блокированием трибуны, проходят митинги протеста возле здания парламента.

Позиции, задекларированные как парламентскими силами, поддерживающими проект, так и его противниками, неоднократно ими озвучены. Тем временем сайт "Сегодня" поинтересовался у экспертов, только ли задекларированные мотивы движут политическими силами выступать за рынок земли или против него. Или имеются также другие причины поддерживать или не поддерживать закон?

Кроме того, очевидно, что утверждение (или, как вариант, провал) столь резонансного и важного для страны проекта не смогут обойтись без последствий для политсил: их позиция по данному вопросу, то, как они ее защищали, и результат их действий будут оценены избирателем. Но как?

С этими вопросами сайт "Сегодня" обратился к экспертам.

Фото: facebook.com/Dmytro.Sinchenko

Дмитрий Синченко, глава ОО "Ассоциация политических наук":

- Мотивов у "Слуг народа" несколько. Прежде всего, открытие рынка земли – это выполнение предвыборной программы и партии, и президента. Во-вторых – это выполнение обязательств Украины перед МВФ для получения очередного транша. Мотивы "Батькивщины" тоже предельно понятны: используя стереотипы и страхи украинцев перед открытием рынка земли, возглавить и максимально развить протестные настроения, на фоне чего увеличить поддержку своей политической силы, что особенно актуально перед местными выборами. "Европейская солидарность" и "Голос" не могут быть категорически против рынка земли, ведь это часть их предвыборных программ, и значительная часть их избирателей поддерживают эту идею. Однако в то же время, они, особенно ЕС, не могут поддержать инициативу "Слуги народа", поскольку находятся в оппозиции. Кроме того, отказ поддерживать проект – это шанс получить дополнительных сторонников из числа тех, кто выступает против рынка земли. Поэтому позиция этих партий – "мы за рынок и закон, но не такой". "Оппозиционная платформа" имеет почти идентичные мотивы с "Батькивщиной". Они прежде всего пытаются вернуть себе своего избирателя, которого, по их мнению, "украли" "Слуги". И частично это им удается, ведь среди избирателей партии власти идея открытия рынка земли тоже не является популярной.

Фото: nubip.edu.ua

Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины:

- Мотивы фракции "Слуга народа" по принятию закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения тождественны официальной позиции президента, Кабмина, внешних партнеров Украины. Именно в этой фракции большинство официальных и неофициальных лоббистов этого закона от внутренних и внешних агрохолдингов. Наименьшая фракция – "Голос" – декларирует поддержку принятия проекта в условиях косметических правок. В публичном информационном пространстве "подсвечено" положение о залоге земель иностранным банкам. Эта норма может быть смягчена. Фракция "Европейская солидарность" по идеологическим мотивам может поддержать закон в целом, несмотря на декларируемую оппозиционность к президенту и "Слугам народа". В тренде Когда Рада заслушает отчет правительства: Разумков назвал дату "Батькивщина" считает предложенную модель рынка земли асимметрично выгодной для иностранных аграрных холдингов, но не для украинских фермеров. Идея проведения референдума по вопросу продажи земли иностранцам де-факто провалена. Противники распродажи земли по предлагаемой властью модели идеологически разделены. Позиция ОПЗЖ по этому поводу еще радикальнее, чем "Батькивщины". Обе оппозиционные фракции рассчитывают максимально использовать тему указанного закона для консолидации своего электората и перехвата "нейтральных" избирателей. Рейтинг "Слуг народа" по итогам принятия закона может сократиться до "ядра" 20-25% электората. Закон вступит в силу, скорее всего, после осенних выборов местных органов власти. Последствия его принятия только косвенно повлияют на рейтинги парламентских политических партий. Трудно представить, что может сорвать утверждение закона. При этом монобольшинство не заинтересовано в том, чтобы нарушать регламент и процедуру в процессе рассмотрения закона, поскольку это может дать оппозиции основания опротестовать закон в Конституционном суде. Скорее всего, будет обеспечено прохождение в Раде голосования за все поправки (с их отклонением) в течение февраля – марта 2020 года. Результат рассмотрения будет положительный для сторонников закона.

Фото из личного архива

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт:

- Главной целью "Слуг народа" является продажа земель, еще оставшихся в государственной собственности. Есть уже предварительные договоренности с иностранными инвестиционными компаниями. Кроме того, часть депутатов из фракции "Слуга народа" представляют интересы агрохолдингов, которые стремятся приобрести землю, которую сейчас арендуют, и докупить новые участки. Цели оппозиции частично совпадают с декларируемыми. Часть избирателей "Батькивщины" – это селяне и фермеры, которые выступают против продажи земли. Частично оппозиция хочет повысить свои рейтинги. Не исключено, что следующим ее шагом будет требование о роспуске Верховной Рады и назначении перевыборов. Очевидно, что принятие закона приведет к потере партией власти части своих избирателей. А после того, как он вступит в действие и люди увидят его последствия, их рейтинг упадет еще больше. Не исключены досрочные парламентские выборы и уменьшение по их результатам представительства "Слуги народа" в Верховной Раде. Если закон принять не удастся, то электоральные потери "Слуг народа" будут меньше. Срыв вступления в действие закона будет победой оппозиционных сил. Это прибавит им электоральных симпатий и усилит их активность по блокированию принятия других непопулярных законов. Вступление в силу закона будет означать формальное поражение оппозиционных сил. Однако своими действиями они уже получили рост популярности, а значит, имеют все шансы улучшить свои результаты на следующих парламентских выборах. Кроме того, если закон будет принят и заработает, его отмена может стать одним из программных пунктов оппозиции на следующих выборах.

Фото: facebook.com/Макс Джигун

Максим Джигун, эксперт политического центра "Инполит":

- Желание принять закон есть у "Слуг народа", но не у всей фракции, а у части. Президент является одним из инициаторов реформы, открытие свободного рынка земли прописано в программе партии. Вместе с тем внутри партии есть определенные разногласия по этому вопросу. К примеру, за проект не очень хотят голосовать мажоритарщики. Потому что общественное мнение на сегодняшний день сильно поляризовано и большинство селян (то есть те, кто больше всего выиграл бы от принятия этого решения) против открытия рынка земли. Дело в том, что селяне запуганы многолетней пропагандой, инсинуациями, что их земли продадут без их же ведома. Потому мажоритарщики "Слуги народа" очень осторожно относятся к этому решению. Но наибольшими противниками земельной реформы, как мы видим, проявляют себя "Батькивщина" и "Оппоплатформа – За жизнь". У Юлии Владимировны, как и у "Оппоплатформы", избиратели, как правило, – люди старшего возраста. Которые не ориентируются, не понимают, что на самом деле даст этот законопроект для Украины. Для "Батькивщины" и "Оппоплатформы" важно не потерять своих избирателей, оставаться на той же позиции, что и они. Кроме того, у "Оппоплатформы" есть и другие мотивы. Ее представители мыслят такими категориями: если откроют рынок земли, в Украине усилится влияние западных корпораций, а влияние России, наоборот, уменьшится. Как бы там ни было, но у нас до сих пор значительная часть экономики принадлежит российским компаниям или контролируется ими. Приход западных инвесторов уменьшит удельный вес российских корпораций в экономике Украины и возможность влияния России на политические процессы в нашей стране. Кроме того, следует учитывать факт лоббизма украинских компаний, которые арендуют или покупают землю за мизерные суммы сегодня. Эти компании лоббируют свои интересы через различные политсилы. Кроме того, как ни удивительно, одними из противников утверждения проекта в том виде, который есть, являются те самые иностранные инвесторы, которыми пугают украинский народ. Потому что они хотели бы увидеть в законе более четкие правила, более четко прописанные нормы. Им непонятно, почему вводятся именно такие ограничения на покупку земли. И эти вопросы они задают через своих лоббистов в Верховной Раде. В этом плане проект действительно сыроват. Реклама

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