Земля и энергорынок вызывают в Раде горячие дискуссии

Сегодня парламент вернется к земельному вопросу, тем временем среди депутатов растет тревога о будущем энергорынка

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Земельный вопрос разделил фермеров, которые во вторник митинговали под стенами парламента, и – депутатов в сессионном зале. Из-за потребности усовершенствовать земельные законопроекты их рассмотрение перенесли на среду.

На площади у парламента с одной стороны стояли сторонники продажи земли, с другой – противники. Те, кто "за", убеждают – рынок уже существует, но в тени, и его следует легализовать.

"Есть около сотни вариантов, именно "серых" схем. Такие схемы и такая ситуация создают заниженную стоимость на сельскохозяйственную землю у нас в Украине", – говорит генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластюн.

Открытие рынка, говорят, позволит больше заработать – и на продаже, и на сдаче в аренду. Те, кто будет обрабатывать паи самостоятельно, получат доступ к дешевым кредитам.

"Правительством Украины обеспеченны 4,4 млрд. грн. дотаций для малых и средних предприятий, для покупки земли в следующем году. Более того, земельная реформа сможет открыть возможности для бизнеса, привлекать кредиты под залог земли", – объясняет председатель ОО "Ассоциация свободных землевладельцев" Дмитрий Ливч.

Противники говорят – земельную реформу проводить необходимо. И даже в итоге разрешить продажу угодий. Но исключительно украинским гражданам или государству. Однако, если снять мораторий сейчас, – землю украинцы потеряют, говорят противники продажи сельхозугодий.

"Мы не сможем конкурировать с холдингами, с иностранцами. Земля – это безопасность государства", – говорит один и участников митинга.

"Мы хотим владельцами быть на этой земле, чтобы работать на ней", – добавляет еще один участник митинга.

Вопросы земли в Верховной Раде во вторник не рассматривали. Однако дискуссии между депутатами все равно шли.

"У нас нет инвентаризации земли в Украине, у нас нет объективной рыночной стоимости земли, у нас нет государственного земельного банка, как источника финансирования выкупа земли для мелких фермеров", – говорит народный депутат Тарас Батенко (группа "За будущее").

"Когда мы говорим о госбанке земли, почему за пять лет его не было создано? Соглашаюсь, что два месяца – это мало, чтобы сказать, что мы готовы открыть, и мы понимаем, какие будут последствия. Но два месяца – это достаточно, чтобы начать такой диалог", – говорит народный депутат Ирина Верещук (фракция партии "Слуга народа").

На первое голосование законопроект могут вынести уже в среду, 13 ноября. Его рассмотрение отложили, чтобы доработать.

"Надо согласовать позиции депутатов, внутри фракций, между депутатами одних и других фракций. Также надо понять посылы уже даже предварительно, какие правки должны звучать", – говорит глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Консультации ведут и с Кабмином. В правительстве обещают задействовать все инструменты, чтобы рынок заработал цивилизованно. Убеждены: снятие моратория будет мотивировать украинских аграриев вкладывать в развитие большие деньги.

"Стимулов дополнительно инвестировать в аграрный сектор – нет, так как земля не является собственностью. Прибыльные, но долгосрочные проекты, такие, как орошение, где нужно инвестировать в каждый гектар 3-5 тыс. долл., такие как садоводство, овощеводство – у них срок окупаемости 15 лет. Для того, чтобы начать новую эру развития, нужно праве собственности", – говорит заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Сегодня же депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменениях на рынке электроэнергии. Согласно этому документу, Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики сможет ограничивать цены на киловатты для производителей. Но ручная регулировка ставит крест на свободном рынке, который Украина запустила в июле, уверена часть нардепов.

"Когда мы фактически вручную, через закон, решаем какую-то проблему так, чтобы фактически не через рынок, а руками это все делали, а при этом антимонопольные органы не занимаются этим всем делом, мы считаем, что это несправедливо", – заявил

народный депутат, фракция партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Более того, среди депутатов растет уверенность, что эти изменения опасны для украинской энергетики.

"Это откладывает вхождение Украины в реальный рынок. Мы с вами просто все больше и больше будем отставать от цивилизованного мира. Когда тарифы будут устанавливаться в ручном режиме, в соответствии с отдельными интересами отдельных компаний или владельцев отдельных компаний, то это означает, что страдать и доплачивать за эти тарифы в результате в долгосрочной перспективе все равно будем мы, как граждане Украины", – заявила народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Сегодня наша генерация начинает работать себе в убыток. По сути дела, идет борьба с "Энергоатомом" и с тепловой генерацией, для того, чтобы загнать их в искусственные убытки, для того, чтобы кому-то было хорошо, понимаете? Кому? Это либо предприятия, которые нуждаются сегодня в электроэнергии дешевой, в первую очередь, ферросплавные заводы", – говорит народный депутат Алексей Кучеренко (фракция партии "ВО "Батькивщина").

Многие депутаты уверены: принятые поправки ставят под угрозу объединение с европейской энергосистемой. А именно это обязательство на себя ранее взяла Украина.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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