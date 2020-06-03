"Женя, послушай меня": о чем попросил Зеленский главу одного из банков

Президент Украины по телефону попросил главу одного из банков отсрочить выплаты по кредитам на год

В Украине, где постепенно восстанавливается деловая активность после затяжного карантина, президент Владимир Зеленский позвонил главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру и попросил его решить вопрос с кредитом. Это произошло во время рабочего визита главы государства в Хмельницкую область, где организовали встречу главы государства с местным бизнесом, представители которого и пожаловались на сложности с реструктуризацией кредитов.

После первой телефонной беседы членов делегации президента с Мецгером тот пообещал, что вопрос решит руководитель филиала в Хмельницком Татьяна Лундишева. После этого президент Зеленский лично связался с Мецгером.

"Люди жалуются, что вы не выдаете никаких кредитов. А также на то, что банк не предоставляет отсрочки уплаты тела кредита. Для чего ты отправляешь их к Лундишевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит это происходит у вас во всей стране. Это глобально решаете вы", – сказал Зеленский.

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Он попросил руководителя банка сделать отсрочку на год, поскольку у людей нет денег из-за всеукраинского карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса.

"У вас нет решения в банковской системе, что вы людям даете отсрочку, например, на год. Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погасить кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса", – сказал президент.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада, кроме того, что отменила уплату ЕСВ для самозанятых лиц, также приняла в первом чтении законопроект № 3297, который запрещает начислять штрафные санкции и пеню за просрочку платежей по кредитам для бизнеса.

Также мы рассказывали, что, по данным Европейской Бизнес Ассоциации, 33% бизнесменов сообщили о 50-75% потерь от доходов. Предприятия проинформировали о значительном росте дебиторской задолженности. Еще 44% получили до 50% потерь от доходов, а 7% предприятий задумались о закрытии бизнеса. И только в 14% случаев не произошло никаких изменений в работе или даже вырос доход.

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