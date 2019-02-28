Жители Германии заступились за "Северный поток – 2": появились результаты опроса

Треть опрошенных граждан ФРГ решили воздержаться от ответа

Фото: nord-stream.com

Жители Германии заступились за "Северный поток – 2": появились результаты опроса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3bc/30b/5c63bc30b0bac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3bc/30b/5c63bc30b0bac.jpg 2019-02-28T09:46:32+02:00 Экономика Треть опрошенных граждан ФРГ решили воздержаться от ответа

Большинство жителей Германии поддерживают строительство газопровода "Северный поток - 2", 700 км труб для которого уже проложено. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического института YouGov, пишет Deutsche Welle.

Так, 56% респондентов заявили, что строительство газопровода - "правильное решение", 16% считают, что строительство надо остановить, и 27% воздержались от оценок.

Напомним, 20 февраля Евросоюз утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины.

Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

При этом недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она на стороне Украины, но вопросы "Северного потока – 2" для нее тоже важны:

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