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Жители Германии заступились за "Северный поток – 2": появились результаты опроса

Сегодня, 09:46

Треть опрошенных граждан ФРГ решили воздержаться от ответа

Фото: nord-stream.com
Жители Германии заступились за "Северный поток – 2": появились результаты опроса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3bc/30b/5c63bc30b0bac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3bc/30b/5c63bc30b0bac.jpg Экономика Треть опрошенных граждан ФРГ решили воздержаться от ответа

Большинство жителей Германии поддерживают строительство газопровода "Северный поток - 2", 700 км труб для которого уже проложено. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического института YouGov, пишет Deutsche Welle.

Так, 56% респондентов заявили, что строительство газопровода - "правильное решение", 16% считают, что строительство надо остановить, и 27% воздержались от оценок. 

Напомним, 20 февраля Евросоюз утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. 

Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

При этом недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она на стороне Украины, но вопросы "Северного потока – 2" для нее тоже важны:

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Тег Германия, опрос, газопровод, фрг, Nord Stream 2, Северный поток 2

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