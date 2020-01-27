"Золотые" фрукты: в Украине стремительно дорожает виноград

Хороший виноград не должен осыпаться с гроздей / Фото: Pixabay

В январе виноград стал лидером по темпам роста цен на украинском рынке свежих фруктов, где растет количество импорта. Так, с середины января цены на наиболее популярный сорт винограда "Кишмиш" выросли в 1,5 раза, подсчитали аналитики "Инфо-Шувар".

По состоянию на 22 января столовый виноград предлагался в среднем по 60-67 грн/кг. Год назад виноград также начал дорожать с середины января и тенденция к росту сохранялась до конца зимы.

По словам продавцов, действительно, рост цен в январе – обычная ситуация для винограда, но в этом сезоне также заметно увеличился спрос. Подтверждением этой информации официальные данные внешней торговли, согласно которым Украина уже импортировала в 1,5 раза больше винограда, чем год назад.

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"Рост импорта винограда в этом сезоне было зафиксирован не только в зимний период, мы почти в два раза увеличили объемы внешних поставок с августа по ноябрь, то есть в сезон сбора собственного урожая. Объем импорта в первой половине сезона является рекордным по крайней мере за последние пять лет. Иными словами, потребление винограда в стране увеличивается – это прекрасная возможность для украинских фермеров, которой пока пользуются импортеры. Конечно, для того, чтобы отвоевать у импортеров долю собственного рынка, нашим производителям нужно предложить украинскому покупателю продукцию не худшего качества. Компромиссов в данном вопросе не существует", – прокомментировала глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Турция остается главным поставщиком винограда в Украину, из этой страны мы завозим 80% всего винограда.

Напомним, ранее Украина также побила исторический рекорд по импорту бананов. При этом, по оценкам экспертов, в 2019 году каждый житель Украины впервые потребил в среднем более 6 кг бананов за год. Таким образом среднедушевое потребление бананов выросло на 20-22% по отношению к 2013 году.

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