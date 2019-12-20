5 гривен стали монетой, а купюра 50 гривен сменила дизайн: фото

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С сегодняшнего дня, 20 декабря, в Украине вышли в обращение новые монеты номиналом пять гривен. Об этом сообщается на сайте Национального банка (НБУ), который в октябре также выпустил купюру номиналом 1000 гривен.

Монеты номиналом5 гривенпостепенно заменят купюры соответствующего номинала. Дело в том, что НБУ реализует постепенный отказ от купюр мелкого номинала – от 1 до 10 гривен. НБУ уже ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривни. Дизайн монет 5 и 10 гривен был представлен еще в 2018 году. Десятигривневная монета начнет ходить в 2020 году. Монеты будут ходить параллельно с банкнотами, пока полностью не вытеснят их из обращения.

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На пятигривневой монете, как и на пятигривневой купюре изображен портрет Богдана Хмельницкого. Эта монета почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с двухгривневой. Вес монеты 5 гривен составляет 5,2 грамма.

Также с 20 декабря 2019 года введены в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен. Украинцам не нужно обменивать банкноты старого образца на обновленные банкноты.

В целом номинальный ряд гривни в ближайшее время сократится с 17 до 13 номиналов, пока в обращении будут находиться монеты 25 копеек. Но поскольку монеты 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот, постепенно их будет становиться все меньше. В итоге останется 12 номиналов:

6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен);

6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнавали, как украинцы реагируют на новую купюру в 1000 гривен. А подробнее о ее дизайне узнавайте из нашего сюжета:

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