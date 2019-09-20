Антирекорды за три года: доллар и евро в Украине упали в цене

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На сегодня, 20 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,62 грн;

1 евро – 27,24 грн;

10 российских рублей – 3,83 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на пять копеек после падения на девять днем ранее. Отметим, что 16 сентября официальный курс "зеленого" достиг минимального значения с января 2016 года, упав до 24,71 грн. 19 сентября он опустился еще ниже, но так и не преодолел уровень 24 января 2016 года – 24,52 грн.

За неделю – с 13 по 20 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 21 копейку. В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что потенциал для дальнейшего укрепления гривни уже исчерпан.

Курс евро сегодня снизился на три копейки после падения на четыре четыре копейки. Так дешево евро не стоит с 1 декабря 2016 года. Стоимость 10 российских рублей сегодня осталась без изменений.

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В четверг, 19 сентября, доллар на межбанковском валютном рынке подешевел на 10 копеек в покупке и на девять в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,55/24,58 грн (покупка/продажа). Евровалюта опустилась на 11 копеек в покупке и на восемь в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,15/27,19 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020-м – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023-м – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году средний курс гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021-м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год – 28,2 грн за доллар, за 2021 год – 29,4 грн за доллар. Прогноз курса Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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