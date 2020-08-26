Банк-банкрот "Аркада" начали выводить с рынка: что будет с недостроями

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел временную администрацию в банк "Аркада", который объявлен неплатежеспособным. Таким образом, официально стартовала процедура вывода банка с рынка, сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

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Временная администрация в "Аркаду" введена на месяц – с 26 августа по 25 сентября 2020 года. Уполномоченным лицом фонда назначена Ирина Штогрин.

"Со дня введения временной администрации фонд приобрел все полномочия органов управления и органов контроля банка и начал осуществлять меры по обеспечению сохранности активов банка, предотвращения потери имущества, защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка", – говорится в сообщении ФГВФЛ.

Отмечается, что более 90% вкладчиков банка, на которых распространяются гарантии фонда, имеют вклады в пределах гарантированной суммы (200 тыс. грн). Эти вкладчики получат свои деньги полностью, на общую сумму 188,5 млн грн.

"Для получения средств в пределах гарантированной суммы вкладчикам не нужно подавать в фонд заявления или любые дополнительные документы, поскольку реестры для выплат будут сформированы на основе электронной базы данных о вкладчиках АО АКБ "Аркада". Информация о времени и порядке выплат по вышеуказанным договорам будет сообщена дополнительно на сайте фонда, на сайте АО АКБ "Аркада", в отделениях банка и в социальных сетях", – проинформировал ФГВФЛ.

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Фонд также планирует разработать план урегулирования и определить наиболее эффективный способ вывода банка с рынка. Конкурс на привлечение инвестора будет объявлен в ближайшее время.

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При этом, как сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, "Киевгорстрою" уже поручено провести аудит недостроенных жилых комплексов "Аркады".

"Предприятие "Киевгорстрой" проведет аудит по достройке жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь через несколько месяцев мы получим более детальную информацию об этом", – сказал Кличко.

По словам Кличко, "Киевгорстрой" определит, сколько квадратных метров жилья в недостроях "Аркада" уже продано, а сколько осталось свободных.

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Ранее сообщалось, что в Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен. Повысить гарантированную сумму вкладов планируют к 2022 году.

Также в Национальном банке сообщали, что отток депозитов из украинских банков закончился. Вкладчики забирали свои сбережения в начале карантина, но долго это не продлилось. А эксперты заметили, что украинцы научились делать сбережения даже при низких доходах:

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