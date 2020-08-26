Впервые за два года НБУ объявил банк банкротом

Правление Национального банка Украины (НБУ) отнесло к категории неплатежеспособных банк "Аркада", который ранее начал использовать блокчейн. Это первый с ноября 2018 года банк, который попал в категорию обанкротившихся.

Реклама

Как сообщила пресс-служба НБУ, такое решение приняли в связи с уменьшением нормативов капитала банка менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

"Проблемы в банке с капиталом состоялись из-за потери основного актива – здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве. В 2019 году банк "Аркада" предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком. На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание. В связи с этим банк отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным", – объяснили в НБУ.

Национальный банк уже обратился в Нацполицию с заявлением о неправомерных действиях должностных лиц банка и просьбой сохранить недвижимость. При этом регулятор был обязан принять отнести банк к категории неплатежеспособных, несмотря на уменьшение нормативов капитала.

Читайте также: Банки будут по-новому сообщать об остатке на счете: что изменится

Реклама

"Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн" - заверили в НБУ.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен. Повысить гарантированную сумму вкладов планируют к 2022 году.

Также в Национальном банке сообщали, что отток депозитов из украинских банков закончился. Вкладчики забирали свои сбережения в начале карантина, но долго это не продлилось. А эксперты заметили, что украинцы научились копить даже при минимальных зарплатах:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама