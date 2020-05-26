Банки вновь нарастили прибыль: сколько они заработали

Это на 39,2% больше, чем в прошлом году

За четыре месяца 2020 года чистая прибыль украинских банков увеличилась на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигла 25,2 млрд грн. Такие показатели опубликованы на сайте Национального банка Украины.

В апреле 2020 года банки получили 9,234 млрд грн чистой прибыли, что на 77% больше, чем в апреле 2019 года, когда чистая прибыль банков составила 5,213 млрд грн.

Доходы украинских банков в январе-апреле 2020 года выросли на 16,8% по сравнению с прошлым годом и составили 90 млрд грн. Расходы же за 4 месяца 2020 года составили 64,8 млрд грн. Этот показатель на 9,9% превышает прошлогодний.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк Украины получил в первом квартале почти 10 тыс. обращений от граждан. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем квартале.

Напомним, Нацбанк вновь дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям относительно раскрытия информации об услугах на сайтах и ​​в рекламе. Сначала ожидалось, что они заработают с марта, позже срок был перенесен на июнь, теперь – на сентябрь.

Также новости "Сегодня" провели эксперимент и отправились получать дешевый кредит вместе с предпринимателем:

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