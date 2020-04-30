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За "карантинный" март прибыль банков несколько увеличилась: они работали и в кризис

30 апреля, 19:49

Виктория Подолянец

Банки берегли накопления украинцев во время валютной паники в марте

В Украине, где недавно отменили "зарплатное рабство", работающие банки в январе-марте 2020 года получили 15,974 млрд грн прибыли, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Доходы банков за этот период увеличились на 12,6% – до 65,343 млрд грн, расходы выросли на 9,4%, до 49,369 млрд грн.

Как сообщалось, в условиях всеукраинского карантина работа банковской системы страны продолжается. Более того, опасаясь за свои сбережения в кризисный период, в марте 2020 года физлица нарастили суммы вкладов на 25 млрд грн.

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Что, впрочем, пока не дало оснований банкирам отменить тревожные и пессимистические прогнозы относительно сворачивания кредитования накануне запуска масштабных госпрограмм "Новые деньги" и "Доступные кредиты 5-7-9%".

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинские банки за январь-февраль 2020 года получили 15,877 млрд грн прибыли. Это вдвое больше, чем было в тот же период 2019 года.

Напомним, прибыль банковского сектора Украины в 2019 году составила 59,6 млрд грн. Положительный финансовый результат банки показали второй год подряд. Так, в 2018 году работающие банки Украины получили 22,3 млрд грн чистой прибыли, что на тот момент было максимальным историческим показателем. Предыдущие четыре года для банковской системы были убыточными.

А о том, какая компенсация положена украинцам за задержку зарплаты или пенсии, узнавайте из нашего сюжета:

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НБУ банки карантин прибыль

Источник: Сегодня

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