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"Доступные кредиты 5−7−9%": в Минфине раскрыли интересную статистику

12 июня, 18:36

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Стало известно, как работает госпрограмма кредитования бизнеса

В Украине, где банки получили значительное регуляторное послабление от Национального банка Украины, в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5−7−9%" банки выдали 605 кредитов на сумму 381 млн грн. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Всего банки получили 24,72 тыс. заявок на участие в программе "Доступные кредиты", однако только к 3,5 тыс. из них был прикреплен необходимый для участия пакет документов. 1800 заявок находятся на рассмотрении.

Банками была отклонена практически каждая вторая заявка, а средний размер кредита составил 630 тыс. грн.

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Причинами отказа банки назвали:

  • деловую репутацию (60% отказов);
  • необоснованность бизнес-плана (11%);
  • несоответствие цели кредитования (12%);
  • несоответствие закону о господдержке малого и среднего предпринимательства (4%);
  • убыточную деятельность (4%);
  • превышение объема выручки (3%);
  • превышения лимита господдержки (1%).

Представители банков отмечают, что полноценно программа кредитования бизнеса пока так и не заработала – она была запущена в феврале, однако в марте начался карантин из-за пандемии коронавируса. А 29 апреля правительство существенно изменило условия программы, из-за чего пришлось потратить время на подписание новых соглашений.

Также банкиры отметили проблемы с кредитованием стартапов, среди которых – отсутствие механизма частных кредитных гарантий в начале работы программы, в связи с чем банки не могли кредитовать новые предприятия, у которых пока нечего предложить в качестве залога. Хотя в Минфине уточнили, что эта проблема уже частично решена.

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Минфин напомнил, что банки-партнеры начали прием заявок на новые инструменты программы, введенные на время действия карантина, в том числе на рефинансирование, на оборотные и инвестиционные кредиты производителям медоборудования.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в начале июня банки выдали 51 кредит в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" на сумму 32,6 млн грн. При этом первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 млн грн под 0% до конца марта 2021 года.

Напомним, 12 июня Национальный банк Украины снизил учетную ставку с действовавших с 24 апреля 8% годовых до 6%. Учетная ставка снижается восьмой раз подряд. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины.

В Нацбанке уточнили, что снижение учетной ставки стало возможным благодаря реализации ключевого предположения регулятора – заключению нового соглашения между Украиной и МВФ. На что будут направлены полученные от фонда средства, ранее объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль:

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бизнес банки кредиты

Источник: Сегодня

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