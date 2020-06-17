Доступные кредиты 5−7−9%: Кабмин изменил требования к заемщикам

После того, как Национальный банк смягчил требования к банкам, правительство упростило доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9". Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Изменения касаются таких пунктов:

смягчения требований к обязательности прибыльности действующего бизнеса;

снятия ограничений относительно направлений использования средств;

недопущение обеспечения обязательств субъекта предпринимательства по кредиту залогом имущественных прав;

снятия ограничений по максимальной сумме кредита, приведение формулы расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов банков.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине по госпрограмме "Доступные кредиты 5−7−9%" по состоянию на 12 июня банки выдали 605 кредитов на сумму 381 млн грн.

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Напомним, 12 июня Национальный банк Украины снизил учетную ставку с действовавших с 24 апреля 8% годовых до 6%. Учетная ставка снижается восьмой раз подряд. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины.

В Нацбанке уточнили, что снижение учетной ставки стало возможным благодаря реализации ключевого предположения регулятора – заключению нового соглашения между Украиной и МВФ. На что будут направлены полученные от фонда средства, ранее объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль:

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