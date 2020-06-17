Українська
$ 26,84
30,21
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доступные кредиты 5−7−9%: Кабмин изменил требования к заемщикам

17 июня, 15:51

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Воспользоваться госпрограммой смогут больше украинских предпринимателей

После того, как Национальный банк смягчил требования к банкам, правительство упростило доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9". Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Изменения касаются таких пунктов:

  • смягчения требований к обязательности прибыльности действующего бизнеса;
  • снятия ограничений относительно направлений использования средств;
  • недопущение обеспечения обязательств субъекта предпринимательства по кредиту залогом имущественных прав;
  • снятия ограничений по максимальной сумме кредита, приведение формулы расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов банков.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине по госпрограмме "Доступные кредиты 5−7−9%" по состоянию на 12 июня банки выдали 605 кредитов на сумму 381 млн грн.

Реклама

В тренде
Карточки для пенсий и депозиты в селах: что изменит превращение "Укрпочты" в банк

Напомним, 12 июня Национальный банк Украины снизил учетную ставку с действовавших с 24 апреля 8% годовых до 6%. Учетная ставка снижается восьмой раз подряд. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины.

В Нацбанке уточнили, что снижение учетной ставки стало возможным благодаря реализации ключевого предположения регулятора – заключению нового соглашения между Украиной и МВФ. На что будут направлены полученные от фонда средства, ранее объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес банки правительство кредиты

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо однойФинансы
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФЭкономика
Отключение России от SWIFT: в США предложили новые санкции
Отключение России от SWIFT: в США предложили новые санкцииФинансы
Депозиты идут ко дну: куда вложить деньги и сколько можно заработать
Депозиты идут ко дну: куда вложить деньги и сколько можно заработатьФинансы
В Нацбанке показали лучшую монету года: фото
В Нацбанке показали лучшую монету года: фотоФинансы
Меморандум с МВФ: введет ли Украина ограничение на покупку валюты
Меморандум с МВФ: введет ли Украина ограничение на покупку валютыФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять