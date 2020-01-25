Банки закрывают сотни отделений: названа цифра

В Нацбанке рассказали о неприятной для украинцев тенденции

Фото: Ощадбанк/Facebook

За 2019 год количество действующих структурных подразделений украинских банков сократилось на 507 – с 8 509 до 8 002 отделений.

По данным Национального банка Украины, наибольшее число отделений – 303 – закрыл Ощадбанк. Сейчас его сеть состоит из 2 327 отделений против 2 630 в начале года.

На втором месте расположился ПриватБанк, у которого сейчас насчитывается 1 928 действующих отделений против 2 021 в начале 2019 года (минус 93 отделения).

Пожертвовали отделениями и частные банки с иностранным капиталом: УкрСиббанк из 284 отделений закрыл 16; Райффайзен Банк Аваль из 496 ликвидировал 7; Сбербанк закрыл 5 своих точек.

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При этом ПУМБ за год открыл 28 новых подразделений.

В целом, в четвертом квартале 2019 года банки закрыли 203 отделения.

В тренде Украинцам пересчитали тарифы на тепло: что произошло с платежками

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрпочта" хочет предоставлять банковские услуги в селах. Украинцы, проживающие в сельской местности, могли бы получить базовые финансовые услуги – смогут открывать депозиты, чтобы хранить деньги, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, а также смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли. Почтовый оператор содержит 80% своих отделений в населенных пунктах, где банки не работают.

Напомним, Министерство цифровой трансформации провело первое в истории нашей страны исследование о том, на каком уровне находится цифровая грамотность украинцев. Оказалось, что более чем у половины населения уровень цифровой грамотности ниже среднего.

В исследовании приняли участие украинцы в возрасте от 18 до 70 лет из всех уголков Украины. Оказалось, что 37,9% украинцев в возрасте имеют цифровые навыки на уровне ниже среднего, еще 15,1% вообще ими не владеют. Вот и получается, что 53% населения Украины по методологии оценки цифровых навыков, применяемой Европейской комиссией, находятся ниже отметки "средний уровень".

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук также приводил данные о том, что в Украине в 51% семей нет ни одного компьютера, а 49,4% – ни одного ноутбука.

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