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Без банкротства и инфляции: в НБУ назвали "плюсы" коронакризиса

8 мая, 16:32

Ксения Капустинская

Украина лучше готова к рецессии, чем в 2008 году, уверены в Нацбанке

Несмотря на кризис и прогнозируемое резкое снижение ВВП Украины во втором квартале, финансовый сектор страны стабилен. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает пресс-служба Нацбанка.

"Коронакризис – это первый в истории Украины кризис, когда нет банкротства банков, всплеска инфляции,
катастрофического падения международных резервов и длинных очередей вкладчиков у банкоматов. В отличие от предыдущих кризисов, сегодня банковская система – не обуза для экономики, а ее спасательный круг. Не мы спасаем ее – она спасает экономику", – сказал Смолий во время отчета в профильном комитете Верховной Рады.

В целом, по его словам, Украина лучше готова к кризису, чем, например, в 2008 году. В частности, после некоторой нервозности в марте, курс гривни стабилизировался и укрепился в апреле, а резервы НБУ начали наполняться валютой.

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Кроме того, в первые недели карантина был зафиксирован небольшой отток денег населения из банков, но он был намного меньше, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов.

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"Банковская система сегодня имеет высокую ликвидность – около 200 млрд грн. Если любой банк испытывает потребность в средствах, теперь он может получить кредиты от НБУ", - отметил Смолий.

Он также напомнил, что Национальный банк не собирается включать печатный станок ради покрытия расходов государственного бюджета. Ранее в этом же уверял заместитель Смолия Дмитрий Сологуб:

Видео: НБУ

Напомним, ранее Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу. В 2020 году стране предстоит выплатить по валютной задолженности 17 млрд долларов. Справиться с этими выплатами Украине поможет программа Международного валютного фонда (МВФ). Сейчас обсуждается программа МВФ stan-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF. Єто объясняют сменой политики фонда из-за мирового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

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НБУ кризис коронавирус резервы курс гривни банковская система печатный станок Яков Смолий

Источник: Сегодня

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