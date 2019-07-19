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Безналичный доллар резко просел: аналитики назвали причины

19 июля, 12:48

Гривня заметно укрепилась в начале торгов на межбанковском валютном рынке

Фото: welcomia / Freepik
Фото: welcomia / Freepik.

После роста курса доллара в Украине американская валюта на межбанке всего за несколько часов потеряла в цене сразу 13-21 копейку.

Так, сегодня, 19 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке стартовал с отметки 25,90-26,00 гривен. Но уже к 12:00 американская валюта просела на 13-21 копейку до 25,77-25,79 гривен за доллар. 

"Рост курса в течениt вчерашнего дня торгов вызвал у части банков желание приостановить продажу доллара США. Поэтому сегодня, когда банки вышли с продажей валюты, предложений стало больше и доллар немного откатился. Курс снизился даже несмотря на то, что НБУ выходил с покупкой доллара", – отмечает управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Ранее сообщалось, что 18 июля курс доллара возобновил рост на межбанковском валютном рынке. После падения 17 июля американская валюта "взяла реванш" и за день поднялась на 11-16 копеек. 

При этом официальный курс доллара в Украине превысил психологический рубеж в 26 гривен, а евровалюта за сутки подорожала на 20 копеек.

Новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


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Тег доллар, валюта, курс, межбанк, курс гривни, курс доллара, валютный рынок

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Источники:

Сегодня , IBC.UA

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