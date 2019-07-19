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Курс доллара в Украине превысил психологический рубеж

19 июля, 08:40

Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

На сегодня, 19 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие официальные курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,03 грн;
1 евро – 29,20 грн;
10 российских рублей – 4,14 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на 17 копеек после того, как изменился накануне. При этом "зеленый" поднялся выше психологической отметки в 26 гривен впервые за две недели – с 4 июля. За неделю - с 12 по 19 июля – доллар вырос в цене на 23 копейки. Ранее эксперт также объяснил сайту "Сегодня", как выборы изменят курс доллара в Украине.

Курс евро сегодня вырос сразу на 20 копеек после снижения на три копейки днем ранее. Евровалюта поднялась заметно выше психологической отметки в 29 гривен, ниже которой держалась с 8 по 12 июля, а также 15 июля.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на три копейки.

В четверг, 18 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на 18 копеек в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась к закрытию на уровне 26,05/25,07 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 29,21/29,23 грн, повысившись на 19 копеек в покупке и продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Как сообщалось, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз по курсу Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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