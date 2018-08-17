Будет ли осенью банкопад: эксперты дали прогноз

Банки медленно идут на поправку, но курс может все обвалить

На фоне проседания гривни перед долларом, все чаще ходят слухи о возможном массовом банкопаде, "как в 2014-м". Напомним, тогда Нацбанк начал жесткую очистку рынка от сомнительных банковских учреждений. В итоге за 4,5 года ушло около 100 финансово слабых, непрозрачных и схемных игроков. Это привело к тому, что клиенты банков не могли быстро забрать депозиты, оформить переводы или решить другие важные финвопросы.

Сейчас в стране действует около 80 банков — этого достаточно для предоставления услуг населению и компаниям. Но из-за конфликта на Востоке, внешних долгов, замедления производства и экспорта наша экономика еще не оправилась полностью — именно поэтому нельзя исключать, что из банковского сектора могут выйти и другие ныне действующие учреждения. Эксперты компании YouControl специально для "Сегодня" узнали, возможен ли в ближайшем будущем банкопад и как его избежать.

Как выдворяли "за дверь"

Как отмечают эксперты, 4,5 года регулятор выводил банки с финрынка по разным причинам: плохая репутация владельцев, недостаточный уровень капитала (за счет своего капитала банк может покрыть потери в случае массовых неплатежей клиентов по кредитам. — Авт.) и невозможность его увеличения, непрозрачная структура собственности, деятельность на неподконтрольных территориях, мошеннические схемы по выводу средств клиентов накануне банкротства, предотвращение отмывания средств, полученных преступным путем и т. д. Хотя были участники, которые ушли из этого бизнеса по собственному желанию. Они сохранили статус юрлица и продолжили деятельность как небанковские финучреждения.

"Несмотря на успехи НБУ в борьбе со слабыми участниками финрынка, острой проблемой остается чрезмерная доля проблемных кредитов в системе. А некоторым банкам еще необходим допкапитал для сохранения стрессоустойчивости и разработка более точной оценки рисков при выдаче кредитов", — поясняет финаналитик YouControl Роман Корнилюк.

Самочувствие финансового рынка

В целом, по оценкам YouControl, сейчас отечественный финрынок находится в процессе медленного восстановления после кризиса пятилетней давности, поэтому угроза новых банковских дефолтов маловероятна.

"На рынке остались сильные игроки. Поэтому кредитование слабо, но восстанавливается. Это заметно, в частности, в сегменте малого и среднего бизнеса, а также агро-, потреб- и автокредитования. При этом существенно снизились депозитные ставки — с максимальных 22% по годовым срочным гривневым депозитам летом 2015-го до 14% в 2018-м. Но это не привело к ожидаемому удешевлению кредитов, так как остались высокие юридические и инфляционные риски", — отмечает Корнилюк.

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Риски

Выздоровление банков может продолжиться более высокими темпами, но для этого нужно минимизировать угрозы.

"Это инфляция, девальвация и искажение конкуренции со стороны госбанков. Чтобы ослабить эти процессы, а также усилить макрофинстабильность, необходима скоординированная работа НБУ и Минфина", — считает Корнилюк.

А экономист Александр Охрименко считает, что сегодня есть только одна серьезная угроза для банковской системы — валютная.

"Если будет обвал курса, конечно же, скажется на украинских банках. Это вызовет проблемы с погашением валютных депозитов. Приближающиеся выборы или обострение на Донбассе вряд ли как-то повлияют на банковскую систему", — резюмирует Охрименко.

"Стране нужны специальные банки"

Сколько в Украине нужно банков для стабильности финрынка — вопрос открытый.

"Количество банков не является решающим фактором в устойчивости системы. В мире есть эффективные модели с большим количеством игроков: в Германии — 1625, в Австрии — 572, в Италии — 533. А есть примеры, когда финуслуги в стране качественно предоставляют несколько десятков учреждений. Например, в Словакии работает 26 банков, в Хорватии и Сербии — по 31, в Эстонии — 37, в Турции — 47", — поясняет Роман Корнилюк.

А усилить наш финрынок поможет переход банков из разряда универсальных в специализированные.

"Как правило, банки, имеющие специализацию, скажем, ретейл или корпоративный банкинг, более устойчивы, чем универсальные. Поэтому в идеале стране необходима система с финансово устойчивыми банками, понятными бизнес-моделями. Они должны иметь доступ к денежным допресурсам, если надо будет осуществить большие выплаты вкладчикам, поддержку акционеров в кризисы. Чем больше таких спецбанков — тем лучше для банковской системы", — считает Корнилюк.

Проблемы: продажа госбанков и новые дефолты

Эксперты уверены: финсектор и дальше будет избавляться от слабых и нечистых на руку учреждений, ведь банкротство является нормальным способом самоочищения любого сегмента экономики.

"Сейчас в системе остается около 7 "зомби-банков", которые не привлекают депозитов, не кредитуют, работая на своем капитале. Также под угрозой исчезновения находятся некоторые "последние из могикан" из группы мелких и рисковых банков. Их около 10. Эти игроки не смогли выйти из старой бизнес-модели "пылесосим деньги у населения, кредитуем собственников" и перейти в условия здоровой конкуренции", — уточняет Роман Корнилюк.

Уход плохих банков из системы не спровоцирует серьезный банкопад.

"С финрынка могут уйти небольшие частные отечественные банки. Но если даже все эти учреждения обанкротятся, это будет мизерное давление на финсистему. Ведь их доля после очистки рынка сократилась с 55% до 14% от общих активов", — говорит Корнилюк.

Но нельзя исключать, что экономика будет двигаться по пессимистическому сценарию. Речь идет о падении мировых цен на товары украинского экспорта со снижением притока валюты, срыве отношений с МВФ, военно-политических потрясениях.

"Тогда существует вероятность падения финансово устойчивых дочерних иностранных банков. Но они дорожат репутацией, поэтому полностью рассчитаются с клиентами или продадут активы новым владельцам", — говорит Корнилюк.

Для усиления финрынка нужно решить еще одну проблему — провести денационализацию системы. Государство вынуждено проводить приватизацию госбанков после того, как их доля на рынке достигла 55%. А ведь еще в 2005-м этот показатель составлял 9,3%.

"Национализация финсектора порождает льготные "тепличные" условия для избранных банков и низкий уровень качества корпоративного управления, уничтожает конкуренцию, оказывает давление на госбюджет, сохраняет неэффективность системных банков. И все это может вылиться в очередной кризис", — говорит Корнилюк.

По его словам, провозглашенная Минфином стратегия приватизации госбанков не приведет к панике населения, ведь продажа акций государства будет идти поэтапно. К распродаже привлекут иностранных инвесторов.