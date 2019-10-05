Цены растут медленнее, чем могли бы: экономист дал прогноз по инфляции

При более высоком курсе цены росли бы гораздо быстрее

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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За первую неделю октября курс доллара скакнул с 24,08 до 24,88 грн, и многие заговорили о начале осенней девальвации. Однако Нацбанк по итогам межбанковских торгов вновь вынужден был снизить курс до 24,61 грн/доллар.

Такое нетипичное для осени поведение гривни заставляет гадать, что будет дальше: продолжит ли укрепляться украинская валюта, или "опомнится" и начнет ослабляться.

Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверяет, что при более высоком курсе цены росли бы гораздо быстрее.

"Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепленная гривня", – говорит Алексей Дорошенко.

По прогнозам эксперта, по итогам года инфляция в Украине составит 7-7,3%.

Кроме того эксперты объясняли, почему при укреплении гривны и падении курса доллара цены в Украине все же растут и каковы мотивы бизнесменов.

Подробнее читайте в материале "Цены кусаются: при каком курсе доллара начнут дешеветь продукты и другие товары".

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