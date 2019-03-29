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Угрозы для гривни и независимость НБУ: чего ждет от выборов финансовый рынок

Сегодня, 14:47

Инвесторы всегда опасаются неопределенности, напоминают эксперты

Фото: пресс-центр НБУ
Угрозы для гривни и независимость НБУ: чего ждет от выборов финансовый рынок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/133/131/5c8133131aeff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/133/131/5c8133131aeff.jpg Финансы Инвесторы всегда опасаются неопределенности, напоминают эксперты

В 2019 году в Украине пройдут двойные выборы. К первым уже подошли вплотную – 31 марта состоится первый тур выборов президента Украины. Традиционно волеизъявления влияют на экономику в любой стране. "Сегодня" расспросили у экспертов, как реагирует на предвыборную атмосферу финансовый сектор Украины и чего ожидают от валютного рынка после голосования.

Специалисты признают, что в целом фактор двойных выборов ощутимо влияет именно на деловую активность.

"Есть определенное напряжение в деловых кругах, – говорит финансовый эксперт Тарас Козак. - Иностранные инвестиции не приходят в нашу страну в том числе и потому, что непонятно, какой путь страна выберет после выборов президента, и в большей степени – после парламентских выборов".

Впрочем, по словам Козака, беспокойство инвесторов не слишком отразится на курсе доллара в силу незначительных объемов прямых иностранных инвестиций, поступающих в Украину.  А население и не могло бы существенно повлиять на курс валют, считает Козак, поскольку больших объемов наличной гривни на руках у рядовых граждан нет.

В то же время, руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко предупреждает о риске возникновения фундаментальных угроз для устойчивости гривни.

"С одной стороны, на национальную валюту продолжают оказывать давление большие долговые выплаты, дефицит текущего счета и девальвационные ожидания. С другой стороны, давление со стороны текущего счета ослабевает, а ограничительная монетарная и фискальная политика не дают девальвационным ожиданиям полностью реализоваться. Однако инвесторы все больше задаются вопросом, будет ли такая политика продолжаться и после выборов. Реакция инвесторов на выборный процесс и возможную смену политических раскладов может серьезно поломать традиционный тренд укрепления и стабильности гривни в весенне-летний период. В то же время, вне зависимости от процесса и результатов президентских выборов, мы ожидаем, что во втором полугодии в связи с некоторым охлаждением экспортных рынков, отступлением урожайности от прошлогодних рекордов, а также сезонными факторами, гривня начнет ослабевать и может окончить год вблизи уровня 29,5 грн/долл.", – считает Мартыненко.

А вот в банковской системе влияние предстоящих президентских выборов не ощущается, говорил член Совета НБУ Василий Фурман.

"Если говорить о депозитах, которые находятся в банковской системе, они растут. Оттока депозитов или перевода гривни в доллары с приближением выборов не наблюдается", – отметил Фурман.

При этом все больше значение для макроэкономической стабильности набирает независимость Нацбанка и то, удастся ли ее сохранить после выборов.

"Фактор – о нем раньше меньше говорили, но сейчас он становится важным – независимость Нацбанка, то есть то, что он не будет печатать необеспеченную национальную валюту. Если после выборов он начнет печатать гривню для правительства, дешевого кредитования, каких-то целевых программ, то о макрофинансовой стабильности можно будет забыть", – считает Козак.  

Однако какой бы выбор не сделала Украина, новому правительству придется сотрудничать с МВФ, поскольку без Фонда отечественной экономике будет сложно рассчитываться с долгами, считает Козак.

Напомним, доллар в Украине закончил предвыборную неделю ростом. 

Также аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

Подробнее о прогнозах специалистов читайте на сайте "Сегодня" в материале "В Украине снова дорожает доллар: эксперты объяснили, что ждет гривню после выборов".

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Тег НБУ, выборы, курс, депозиты, президентские выборы, риски

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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