Давление усилится: что будет с курсом доллара в июне

По итогам мая на фоне того, что карантин заморозил валютный рынок в Украине, курс продажи безналичного доллара понизился на 0,4% до 26,87 грн, наличного – на 0,7% до 27,01 грн. Такие данные предоставили Forex Club в Украине.

"Поддержку гривня получила на фоне больших объемов продажи "Нафтогазом" иностранной валюты на межбанке, а также слабому импорту", – объяснили эксперты.

По их прогнозу, курс в июне будет колебаться в диапазоне 26,5–27,5 грн/долл., а давление на гривню усилится по мере выхода страны из карантина.

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"В июне импортеры начнут активнее выходить на рынок, что приведет к росту спроса на валюту. А поскольку экспорт товаров и сырья на внешние рынки, как ожидается, останется ограниченным, давление на гривню может усилиться", – отмечают аналитики.

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При этом они напоминают, что спрос иностранных инвесторов на украинские долговые бумаги существенно снизился. Так, только в мае нерезиденты вывели из украинских государственных облигаций 6,4 млрд гривен, при этом с начала года – 11,6 млрд гривен. В июне, инвесторы продолжат выходить из ОВГЗ, продавая свои позиции как на вторичном рынке, так и дожидаясь погашения.

"Активность со стороны экспортеров и предложение валюты на рынке будут сдержанными. С одной стороны, наблюдается низкий спрос и низкие цены на экспортные товары, а, с другой стороны, усиливается политика экономического протекционизма стран-импортеров и девальвационные риски для локальных валют, что значительно повышает конкуренцию украинских товаров на мировых рынках", – комментирует руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В тренде Доллар в Украине продолжил дешеветь: официальный курс

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Поддержку гривне оказывают улучшенные прогнозы урожая на 2020/2021 маркетинговый год. Кроме того, на руку гривне сыграет решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении Украине в июне транша финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов в рамках новой программы stand-by, а также решение Еврокомиссии от имени ЕС выделить Украине 500 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи (МФА).

"Это станет позитивным сигналом для международных инвесторов", – констатируют эксперты.

Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили, что будет с курсом доллара в начале июня.

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