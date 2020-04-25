Деньги "работают" и на карантине: за март украинцы разместили в 74 банках рекордную сумму

За март сумма вкладов физлиц, которые ищут возможности уберечь свои деньги в кризис, в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов увеличилась на 25 млрд грн (до 520,34 млрд грн). Такую информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 апреля 2020 вклады в национальной валюте составляют 285,39 млр грн, в иностранной – 234,85 млрд грн.

"При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка", – напомнили в пресс-службе.

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И добавили, что гарантиями Фонда полностью покрывается 39,9% от общей суммы вкладов, что составляет 207,31 млрд грн.

Доля физлиц-предпринимателей в структуре вкладчиков составляет 3%, а общая сумма их вкладов на 1 апреля 2020 достигла 31,87 млрд грн (6,1% от общей суммы вкладов).

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Средства 98,2% вкладчиков в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладами (в размере от 10 грн до 200 000 грн).

По состоянию на 1 апреля 2020 в реестре участников Фонда гарантирования значилось 74 банка.

Примечательно, что за весь прошлый год физические лица увеличили объем вкладов в банках на 36,09 млрд грн, или на 8%, – до 474,44 млрд гривен.

Сайт "Сегодня" писал о том, что, по информации НБУ, на 2 марта средневзвешенная стоимость гривневых депозитов в национальной валюте составляла в среднем 6,8% годовых, а через пару дней – 6,6%. После объявления карантина показатели стали увеличиваться: 7%, 8,1%, 8,9%.

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Если сравнивать по началу месяца, то, например, 2 марта депозиты в национальной валюте выдавались в среднем под 6,8%, а 2 апреля – под 8,8%. В иностранной валюте проценты увеличились за месяц с 1,8 до 2,1%.

Депозиты в валюте подорожали практически во всех сегментах: и для населения (с 2 до 2,2%), и для бизнеса (с 1,7 до 2%). И краткосрочные (в среднем с 1,7 до 2%), и долгосрочные (с 2,9 до 3,6%).

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