Дешевого доллара не будет: Трамп ответил на девальвацию юаня

Президент США уверен, что его страна "задает стандарт для всего мира"

/ Фото: AFP

США не планируют намеренно ослаблять курс доллара в ответ на рекордную девальвацию юаня Народным банком Китая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".

"У нас самая надежная валюта в мире. Мы задаем стандарт для всего мира", – добавил президент США.

Вместе с тем Трамп добавив, что когда Федеральная резервная система (ФРС) понижает ставки, это автоматически несколько снизит курс доллара, ослабив давление на экспортеров.

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Как сообщалось, на этой неделе центробанк Китая дважды устанавливал справочный курс национальной валюты на отметке, превышающей 7 юаней за доллар. Это минимальное значение курса с 2008 года.

Ранее Трамп неоднократно критиковал Федрезерв за слишком жесткую денежно-кредитную политику, что, по мнению президента, ставит США в невыгодное конкурентное положение по сравнению с другими странами и замедляет темпы экономического роста в стране.

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Напомним, американское казначейство и Минфин официально объявили Китай валютным манипулятором. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ". В МИД Китая уверены, что такое решение лишь усугубит торговые разногласия между странами.

Как известно, торговая война США и Китая обостряется. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США.

При этом, как отмечают эксперты, "валютная война" Китая и США повлияет и на Украину. Так, рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине. Влияние, объяснили специалисты, будет связано с мировыми ценами на сырье.

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Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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