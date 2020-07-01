Доллар дешевеет: эксперт объяснил, что повлияло на курс в Украине

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 1 июля на межбанковском валютном рынке Украины подешевел и торгуется на уровне 26,75 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Такая динамика наблюдается на фоне слабого размещения ОВГЗ накануне. Минфину удалось привлечь только 1,3 млрд гривен, но ставки размещения снизить не удалось. По полугодичным бондам доходность даже незначительно повысилась. Таким образом, на конец полугодия при текущих ориентирах доходности, правительству тяжело собрать достаточные объемы средств. Однако жесткой потребности на текущей неделе в привлечении и не было, поскольку прошли крупные налоговые поступления", – объяснил аналитик.

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Он также отметил, что внимание рынка по-прежнему приковано к эпидемиологической ситуации в Украине и возможному ужесточению карантинных мер.

"Также инвесторы с интересом будут наблюдать за анонсированным размещением 12-летних еврооблигаций, привлеченная сумма от которых будет направлена на выкуп текущих облигаций", – добавил Шевчишин.

Аналитик считает, что сегодня, 1 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке останется в диапазоне 26,6 -26,8 грн.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, куда при нынешней ситуации с курсом доллара можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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