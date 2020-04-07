Доллар и евро стали дешевле для украинцев: официальный курс

На вторник, 7 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,25 грн;

1 евро – 29,38 грн;

10 российских рублей – 3,56 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился еще на 12 копеек после падения на 23 копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 31 марта по 7 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 81 копейку.

Курс евро сегодня снизился еще на 18 копеек после резкого падения сразу на 52 в предыдущий банковский день. Накануне евро впервые за две недели пробил вниз отметку в 30 гривен. Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 6 апреля, доллар упал на 32 копейки в покупке и на 31 копейку в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,1/28,15 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 31 копейку в покупке и на 30 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,26/29,31 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде Доллар и евро теряют в цене: в Украине обновлен официальный курс

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему на межбанке начались колебания курса доллара, и каким будет курс гривни в ближайшее время.

Также новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель. Более того, этот прогноз еще будет изменен, так как Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предполагает среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году на уровне 29,5 грн/долл.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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