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Доллар и евро в Украине вновь подешевели: официальный курс

8 ноября, 08:32

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На сегодня, 8 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,52 грн;
1 евро – 27,16 грн;
10 российских рублей – 3,85 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на 14 копеек после падения на шесть копеек в предыдущий банковский день. Доллар опускается все ниже психологической отметки в 25 гривен, и уже просел до минимума с середины октября. А за неделю – с 1 по 8 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 30 копеек.

Курс евро сегодня упал еще на 19 копеек после снижения на 11 копеек днем ранее. В целом темпы падения евро превышают скорость удешевления доллара. Ранее эксперт объяснил сайту "Сегодня", что происходит с курсом евровалюты.

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Стоимость 10 российских рублей сегодня снизилась на три копейки.

Как известно, официальный курс доллара устанавливается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 7 ноября, доллар на межбанке снизился на девять копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,48/24,52 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 14 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,08/27,12 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранееэксперты объяснили, чего ждать от доллара в ноябре и произойдет ли традиционная для этого месяца девальвация гривни. Ведь обычно в последний месяц осени украинская валюта теряет в цене около 3%.

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Также новости "Сегодня" предупреждали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020, подготовленном ко второму чтению, – 27 грн/долл. (в базовом макроэкономическом сценарии). При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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