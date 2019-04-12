Доллар и евро выросли в цене перед выходными

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На сегодня, 12 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,83 грн;

1 евро – 30,22 грн;

10 российских рублей – 4,17 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос еще на шесть копеек после повышения накануне на семь. Впрочем, официальная стоимость доллара остается ниже психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 5 апреля - курс "зеленого" снизился на 19 копеек. Ранее эксперт объяснил, почему в начале апреля упал доллар. Специалист посоветовал не связывать ситуацию на валютном рынке с выборами президента.

В свою очередь, курс евро вырос на три копейки после повышения на восемь. Курс поднимается все выше рубежа в 30 гривен.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на четыре копейки.

В четверг, 11 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины упал на 11 копеек в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,734/26,76 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 30,12/30,16 грн, понизившись на четыре-пять копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, эксперты уже спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле. Кроме того, специалисты объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

В то же время, Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года курс составит 29,4 грн/долл. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. к концу 2021 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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