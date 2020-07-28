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Доллар по 30 с НБУ не обсуждается – Шмыгаль

28 июля, 15:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кабмин планирует стимулировать развитие промышленности другими путями, заверил премьер

Несмотря на заявления министров о необходимости ослабить гривню, правительство Украины не обсуждает с руководством Нацбанка повышение курса доллара до 30 гривен, а также стимулирование инфляции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита на Крюковский вагоностроительный завод.

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"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарно-денежную политику. Его основные цели согласно Конституции и закону – сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы, ценовой стабильности в государстве", - цитирует Шмыгаля УНИАН.

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Председатель Кабинета министров уточнил, что правительство не собирается стимулировать развитие промышленности таким путем. Вместо этого Кабмин настроен на увеличение инвестиций в украинские предприятия.

"Это не предмет для дискуссии о дополнительной или особенной эмиссии, это не предмет для того, что курс должен быть искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком", - резюмировал Шмыгаль.

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Напомним, ранее эксперты предупредили, что доллар по 30 гривен грозит новым витком инфляции в Украине.

Как известно, предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В частности, по его словам, Нацбанк хотели вынудить девальвировать гривню до 30 грн/долл., как заложено в государственном бюджете.

В свою очередь в Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

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