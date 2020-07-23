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Слишком дешевый доллар вредит экономике: Петрашко жестко раскритиковал Нацбанк

23 июля, 11:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр уверен, что спекулянты наживались на крепкой гривне

Заметное укрепление курса гривни в 2019 году привело к падению украинской экономики. Такое мнение озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться.

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"Когда курс колеблется с 28,5 и идет к 23 гривням за доллар, то мы понимаем, какие катастрофические последствия это имеет для нашей экспортно-ориентированной промышленности", – сказал министр в интервью "РБК-Украина".

При этом Петрашко считает, что близкие к Нацбанку структуры спекулировали на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году укрепление курса до 23,5 гривен/доллар, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП", - сказал Петрашко.

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По словам министра, колебания курса вывели маржу из производительного сектора в непроизводительный.

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"Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила до 30%, при любом отсутствии риска. Как можно было такое допустить? Забрали деньги с помощью курса у промышленников, аграриев, без какого-либо основания, не пополнили резервы, когда могли пополнить", - заявил Петрашко.

Кроме того, Петрашко убежден, что НБУ держал слишком высокую учетную ставку: "Мы понимаем – для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей... Со стороны структур, которые очень тесно работали с Национальным банком", – сказал он.

Напомним, предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В частности, по его словам, Нацбанк хотели вынудить девальвировать гривню до 30 грн/долл., которые заложены в государственном бюджете.

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В свою очередь в Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ. 16 июля председателем Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

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