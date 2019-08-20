НБУ снизил официальный курс доллара

/ Фото: AFP

На среду, 21 августа, пока гривня удерживает свои позиции на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

20.08 21.08 Изменение 1 доллар США 25,18 грн 25,13 грн - 0,05

Таким образом, по сравнению со значениями 20 августа, курс доллара снизился на пять копеек после роста на четыре копейки. При этом за неделю – с 14 по 21 августа – гривня по отношению к доллару укрепилась на две копейки. Как сообщал сайт "Сегодня", эксперты ожидают, что курс доллара останется стабильным на этой неделе.

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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