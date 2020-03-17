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Доллар пробил новую психологическую отметку, евро также взлетел: курс НБУ

17 марта, 16:14

Виктория Подолянец

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 18 марта

На среду, 18 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

17.0318.03Изменение
1 доллар США26,52 грн27,06 грн+0,54

Таким образом, по сравнению со значениями 17 марта, курс доллара повысился еще на 54 копейки после роста на 43 копейки в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" стремительно поднимается все выше психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 12 марта по 18 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 1,44 гривни.

Курс евро на 18 марта вырос с 29,52 до 29,72 гривни.

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В тренде
Курсы доллара и евро значительно увеличились

Как сообщалось, ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему доллар дорожает рывками и как это может прекратиться.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Также смотрите, какой нынче курс гривни в "рыбьих хвостах":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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