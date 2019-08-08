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Доллар продолжил пике: Нацбанк обновил официальный курс

Сегодня, 16:58

Национальный банк установил стоимость "зеленого" на 9 августа

/ Фото: Pixabay

На пятницу, 9 августа, после того, как безналичный доллар покатился вниз на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

08.0809.08Изменение
1 доллар США25,42 грн25,32 грн- 0,10

Таким образом, по сравнению со значениями 8 августа, курс доллара снизился еще на 10 копеек после падения на 17 копеек днем ранее. В целом же за неделю со 2 по 9 августа гривня окрепла на три копейки. 

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Напомним, ранее финансист рассказал сайту "Сегодня", что будет с курсом доллара до конца лета. Специалист считает, что пока курс гривни поддерживается экспортерами, но вскоре ситуация изменится.

В тренде
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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте также: Рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине – эксперт

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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