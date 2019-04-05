Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Доллар "провалился" ниже отметки в 27 гривен

Сегодня, 16:18

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 8 апреля; за неделю гривня укрепилась на 44 копейки

Фото: Данил Павлов, Сегодня
Доллар "провалился" ниже отметки в 27 гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/601/24b/5c860124ba695.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/601/24b/5c860124ba695.jpg Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 8 апреля; за неделю гривня укрепилась на 44 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 8 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

05.0408.04Изменение
1 доллар США27,02 грн26,77 грн- 0,25 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 5 апреля курс доллара упал на 25 копеек. Официальная стоимость доллара опустилась ниже психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 1 апреля - курс "зеленого" снизился на 44 копейки. 

Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле.

Кроме того, глава Совета НБУ Богдан Данилишин также объяснил падение курса доллара.

Напомним, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег доллар, курс, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Доллар "провалился" ниже отметки в 27 гривен". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Тарасова: злость русского народа поражает. Нам опять война нужна?

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад

Тина Кароль порадовала фанатов неожиданной новостью

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Зеленский признался, какую цену заплатил за политику

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Кремль уличили в сокрытии правды о Крымском мосте

4 способа правильно вести себя с мужчиной, если он долго молчит

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха

Тимошенко "забыла" Зеленского: назван главный страх Леди Ю
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту