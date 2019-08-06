Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,74
28,78

Доллар в Украине подешевел после резкого роста

Сегодня, 16:06

Национальный банк установил стоимость "зеленого" на 7 августа

Фото: welcomia / Freepik

Фото: welcomia / Freepik

Доллар в Украине подешевел после резкого роста https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 Финансы Национальный банк установил стоимость "зеленого" на 7 августа

На среду, 7 августа, после того, как безналичный доллар "просел" на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

06.0807.08Изменение
1 доллар США25,74 грн25,59 грн- 0,15

Таким образом, по сравнению со значениями 6 августа курс доллара снизился на 15 копеек после роста на 20 копеек днем ранее. В целом же за неделю с 31 июля по 7 августа гривня ослабла на 50 копеек. 

Реклама

Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю вперед. Аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что американская валюта продолжит дорожать. Основатель Telegram-канала Finstop, участник рынка с 20-летним стажем также считает, что гривня не сможет удержать "отвоеванные" у доллара копейки.

"На фоне введения Минфином ограничений суммы размещения ОВГЗ рынок ожидает ослабление гривни, но сегодня она укрепляется", – написал банкир.

В тренде
"Динамо" в Лиге чемпионов: когда начало и где смотреть игру с "Брюгге"
Тренировка "Динамо" накануне матча с "Брюгге"

Читайте также: Рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине – эксперт

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

доллар курс гривня курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Доллар и евро нащупали
Доллар и евро нащупали "дно": курсы рухнули на уровень двух-трехлетней давностиФинансы
Что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам
Что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцамФинансы
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепиласьФинансы
Чего ждать от курса доллара через неделю: озвучен прогноз
Чего ждать от курса доллара через неделю: озвучен прогнозФинансы
Скрывают условия и берут 620% годовых: как работают онлайн-кредиты
Скрывают условия и берут 620% годовых: как работают онлайн-кредитыФинансы