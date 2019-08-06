Фото: welcomia / Freepik

Доллар в Украине подешевел после резкого роста https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 2019-08-06T16:06:36+03:00 Финансы Национальный банк установил стоимость "зеленого" на 7 августа

На среду, 7 августа, после того, как безналичный доллар "просел" на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

06.08 07.08 Изменение 1 доллар США 25,74 грн 25,59 грн - 0,15

Таким образом, по сравнению со значениями 6 августа курс доллара снизился на 15 копеек после роста на 20 копеек днем ранее. В целом же за неделю с 31 июля по 7 августа гривня ослабла на 50 копеек.

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Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю вперед. Аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что американская валюта продолжит дорожать. Основатель Telegram-канала Finstop, участник рынка с 20-летним стажем также считает, что гривня не сможет удержать "отвоеванные" у доллара копейки.

"На фоне введения Минфином ограничений суммы размещения ОВГЗ рынок ожидает ослабление гривни, но сегодня она укрепляется", – написал банкир.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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