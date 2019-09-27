Доллар ушел на "дно": гривня снова окрепла перед выходными

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На понедельник, 30 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

27.09 30.09 Изменение 1 доллар США 24,19 грн 24,08 грн - 0,11

Таким образом, по сравнению со значениями 27 сентября курс доллара опустился на 11 копеек после первого и пока единственного повышения за последние 11 дней. Стоимость "бакса" находится на минимуме за три года и восемь месяцев. Курс вплотную приблизился к психологической отметке в 24 гривни, ниже которой не опускался с 15 января 2016 года. За неделю – с 23 по 30 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 54 копейки.

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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