Доллар в Украине плавно дешевеет
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 20 июня, за неделю гривня укрепилась на семь копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 20 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|19.06
|20.06
|Изменение
|1 доллар США
|26,39 грн
|26,33 грн
|- 0,06
Таким образом, по сравнению со значениями 19 июня, курс доллара снизился на шесть копеек после падения на три копейки днем ранее.
При этом за неделю – с 13 июня – официальный курс доллара снизился на семь копеек. Аналитики прогнозируют, что курс доллара будет плавно снижаться.
Новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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