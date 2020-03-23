Коронавирус взвинтил курс доллара: чего ждать украинцам

Последние две недели стали для гривни самыми турбулентными в этом году

Верховная Рада ради спасения украинского бизнеса в условиях карантина собиралась 17 марта на внеочередное заседание. Правда, после этого парламент частично закрылся на карантин. Депутаты решили, что с 1 марта по 30 апреля все физлица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП) освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Кроме того, временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ и несвоевременную подачу отчетности. Также отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю. А обычных граждан с 1 марта по 30 апреля должны освободить от штрафов и пени за просроченные выплаты по потребительским кредитам.

Возможно, эти меры кого-то и успокоили, но точно не валютный рынок. Его лихорадит, даже несмотря на миллиардные интервенции от Национального банка. Доллар и евро на прошлой неделе дорожали каждый день, а последние две недели уже стали для гривни самыми турбулентными в этом году. Кроме падения цен на нефть и кризиса на финансовых рынках, масла в огонь подлило обострение ситуации с коронавирусом.

"Что заставляет гривню проседать? Это ожидания преимущественно украинского бизнеса и украинского населения, которое видит мировой финансовый кризис. Понимает, что в условиях карантина, кризиса и неопределенности с МВФ девальвация неминуема", – объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Из-за этого люди паникуют и запасаются долларами. Как подсчитал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, всего за неделю украинцы на наличном рынке купили более 300 млн долларов. А потому вместе с полками супермаркетов опустошили и банковские кассы. Из-за этого некоторые банки приостановили покупку и продажу наличной валюты, полностью переведя такие операции в онлайн и на терминалы самообслуживания. Причем Национальный банк не вводил никаких ограничений, решение приняли сами финучреждения из-за нехватки наличных долларов в отделениях. Обычно наличные доллары доставляют в Украину самолетами. Но после отмены международных авиарейсов с пополнением запасов возникли сложности. Нацбанк уже пообещал решить проблему в ближайшее время.

Несмотря ни на что, некоторые ждут нового укрепления гривни. Но дешевого доллара больше не будет, уверяют эксперты.

"Я думаю, что курс гривни будет приближаться к тому, что указан в госбюджете на 2020 год. А это 27,5 грн/долл. Если, конечно, Нацбанк Украины не утратит контроль над ситуацией", – считает Новак.

Регулятор, в свою очередь, пытается не допустить значительных колебаний курса. Для этого у Нацбанка достаточно резервов.

"На сегодняшний момент Нацбанк Украины имеет порядка 25 млрд долларов валютных резервов. Он может абсолютно спокойно еще выкинуть на рынок где-то до 3 млрд долларов, провести массированные интервенции, остановить рост курса где-то на уровне 28 грн/долл.", – отмечает экономист Олег Пендзин.

Дело в том, что если курс доллара в Украине подскочит выше 28 гривен и закрепится на этом уровне, это может сказаться на продуктовых ценниках.

"У большинства производителей или поставщиков в торговле курс уже был заложен на уровне 26 грн/долл. И вот когда курс станет 28 гривен, будет повышение цен, но со временем. Для этого нужно как минимум две недели", – рассказывает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

Впрочем, ни продавать, ни массово скупать доллары эксперты сейчас не советуют, ведь на скачках курса активно пытаются заработать спекулянты.

Кроме так называемого коронакризиса, на гривню давит еще один риск. Это – отсутствие программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Эксперты считают, что пока такая программа не появится, стабильность гривни будет оставаться под угрозой.

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"Кризисы 2008 и 2014 года мы прошли относительно нормально благодаря сотрудничеству с МВФ. Да, было больно, было падение, но мы избежали катастрофических сценариев", – напоминает Фурса.

Каждый день промедления с программой фонда стоит Украине сотни миллионов долларов из валютных резервов.

Также среди негативных для гривни факторов – уменьшение денежных переводов от заробитчан. Обычно эти суммы достигали 12 млрд долларов в год и заметно поддерживали курс гривни. Но сейчас таких денег уже не будет, ведь из-за пандемии коронавируса значительное количество заробитчан потеряли работу или вернулись домой с пустыми руками.

При этом украинская экономика и без того испытывает трудности, которые еще сильнее усугубятся из-за карантина, прогнозируют специалисты.

"Достаточно серьезное падение промышленности Украины продолжается уже фактически восьмой месяц. А это рост безработицы. Это снижение доходов бюджетов всех уровней. И и в целом это уже сегодня приводит к падению общего ВВП страны", – предупреждает Новак.

В частности, из-за введенных ограничений уже около 700 тысяч предприятий в стране остановили работу. В частности, известный ресторатор Савелий Либкин закрыл все свои заведения в Киеве и Одессе. Говорит, что работает себе в убыток.

"Это что‑то промежуточное между благотворительностью и еще чем‑то. Но бизнеса в этом нет никакого", – сетует Либкин.

В его заведениях питания трудилось до полутысячи человек.Теперь персонала осталось в 10 раз меньше – только охранники и повара, которые обслуживают по 40 заказов в день в двух ресторанах. В официантах пока потребность отпала. Их временно сократили, но деньги им все равно платят, на уровне прожиточного минимума. По словам Либкина, даже при условии, что арендодатели пойдут на уступки и отменят плату на время карантина, ресторанный бизнес продержится максимум два месяца.

"Следующие год-два будут очень плохими с точки зрения экономики. Доходы населения, доходы бизнеса будут снижаться. И уровень жизни будет падать. надо сокращать расходы. Надо иметь запас прочности на черный день", – советует Фурса.

Напомним, пандемия коронавируса сильно ударила и по туристической отрасли. Впрочем, чем меньше украинских туристов ездит за границу, тем больше валюты остается в стране. И, по прогнозам НБУ, гривня все-таки еще должна окрепнуть.

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