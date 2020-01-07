Доллар в Украине подешевел после резкого взлета курса

На 8 января Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|03.01
|08.01
|Изменение
|1 доллар США
|23,69 грн
|23,68 грн
|- 0,01
Таким образом, по сравнению со значениями 3 января года курс доллара опустился на копейку послерезкого роста сразу на 40 копеек в первый банковский день 2020 года. Впрочем, с 27 декабря по 8 января – гривня ослабла по отношению к "зеленому" уже на 39 копеек.
Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк