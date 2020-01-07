Доллар в Украине подешевел после резкого взлета курса

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На 8 января Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

03.01 08.01 Изменение 1 доллар США 23,69 грн 23,68 грн - 0,01

Таким образом, по сравнению со значениями 3 января года курс доллара опустился на копейку послерезкого роста сразу на 40 копеек в первый банковский день 2020 года. Впрочем, с 27 декабря по 8 января – гривня ослабла по отношению к "зеленому" уже на 39 копеек.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% . Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.

. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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