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Доллар в Украине подешевел после выборов

Сегодня, 16:44

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 23 апреля; за неделю гривня укрепилась на три копейки

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 23 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

22.0423.04Изменение
1 доллар США26,85 грн26,78 грн- 0,07 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 22 апреля курс доллара снизился на семь копеек после роста на одну копейку. За неделю – с 16 апреля - курс "зеленого" снизился на три копейки. Официальная стоимость доллара держится ниже психологической отметки в 27 гривен. 

Эксперты уже спрогнозировали для "Сегодня", чего ждать от курса доллара теперь, после выборов. Специалисты уверены, что результат голосования не стал сюрпризом для валютного рынка.

.

Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, гривня, курс доллара, курс НБУ

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