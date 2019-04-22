Чего ждать от курса доллара после выборов: эксперты дали прогноз

Пока что валютный рынок Украины остается спокойным

Фото: пресс-центр НБУ

Сегодня, 22 апреля, в первый день после второго тура выборов президента в Украине, торги на межбанке проходят спокойно, а гривня даже укрепляется относительно основных инвалют.

Так, доллар продают по 26,72 грн, покупают – по 26,69 грн, то есть "зеленый" упал в цене на 12–13 копеек. Евро тоже просел - на 12-14 копеек – и торгуется по 30,03 грн в покупке и 30,05 грн в продаже. Кроме того, пока что выборы никак не отразились и на официальном курсе доллара.

Как рассказал "Сегодня" финансовый эксперт Алексей Кущ, деловая среда Украины в основном не реагирует на выборы.

"Бизнес, за исключением нескольких финансово-промышленных групп, которые занимаются политическим лоббизмом, уже давно не обращает внимания на персоналии. Для бизнеса важно не то, кто побеждает на выборах, а то, как выборы проходят. Если они проходят демократически, с соблюдением всех процедур, если происходит цивилизованная передача власти… это сигнал, что в краткосрочной перспективе все будет благополучно", – отметил Кущ.

Спокойно к итогам волеизъявления относится и население, отмечают эксперты. Кроме того, фаворит президентской гонки не стал неожиданностью, подчеркивает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Опоросы участников голосования и предварительные итоги полностью совпали с результатами социологических опросов. Так как этот результат был абсолютно ожидаемым, он не стал шоком для валютного рынка, – комментирует Иосуб. – Доллар в первой половине понедельника (22 апреля. - Ред.) снижался и на наличном рынке, и на межбанке, теряя по сравнению с пятницей около 10 копеек. В ближайшее время мы ожидаем, что курс останется вблизи 27 грн с возможной тенденцией совсем незначительного роста".

Согласно прогнозу аналитика, на начавшейся неделе ожидается умеренный рост доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках- около 26,8-27 грн.

По прогнозу Куща, курс сохранится в привычном коридоре около 27 грн/доллар до осени.

"Если Нацбанк и Минфин продолжат активно применять монетарные факторы, то курс будет колебаться в пределах 20-30 коп. Условно говоря, если Минфин и НБУ вышли на открытый рынок, разместили ОВГЗ, депозитные сертификаты, курс гривни укрепился на 20 – 30 копеек. Сделали паузу в несколько дней – начала собираться избыточная ликвидность на корреспондентских счетах банков, перестали заходить доллары от нерезидентов, которые покупают наши ОВГЗ – курс гривни обесценится на те же 20-30, 40-50 коп", – объяснил экономист.

Хотя в мае, по его словам, нельзя исключать определенного скачка.

"В мае предстоит выплата очень большой суммы задолженности внешней и внутренней, поэтому в мае курсовая турбулентность усилится и возможны колебания значений вокруг 28 грн/долл.", – отметил Кущ.

А по мнению финансового эксперта Сергея Фурсы, не стоит забывать и о факторе сезонности, который все еще действует на курс. Ранее, кстати, в НБУ отмечали, что сезонный фактор уже ослабил действие на валютном рынке.

"Гривня сильная с февраля по июнь, а с июля по декабрь гривня падает. Мы увидим это и в 2019 году", – прогнозирует Фурса.

Однако ключевым для курса, по словам специалистов, будет вопрос, остается ли Украина в программе МВФ. Относительно этого у некоторых экспертов есть сомнения.

"К сожалению, у меня 100% уверенность, что мы в этом году уже не получим следующий транш МВФ… Сотрудничество будет поставлено на паузу как минимум до весны следующего года", – сказал экономист Борис Кушнирук.

"Если выпадем из сотрудничества с МВФ, то нас ждут очень – очень сложные времена. Выплаты (по долгам – Ред.) – не проблемы, если вы можете рефинансировать обязательства. Если же мы сделаем что-то, что разрушит наше сотрудничество с МВФ, то курс гривни будет первой жертвой", – отметил Фурса.

Эксперты не берутся прогнозировать, на сколько девальвирует гривня в случае прекращения сотрудничества с западными партнерами. Однако опасаются кумуляции двух факторов осенью – традиционной сезонной девальвации и выхода страны из действия программы МВФ stand-by.

Как известно, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам. С 5 по 13 марта в Украине работала техническая миссия МВФ, которая позитивно оценила выполнение условий программы. Оценочная миссия ожидается в мае – июне. По ее итогам, международная организация примет решение о предоставлении следующего транша.

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