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Доллар в Украине подорожал до максимума за месяц

29 мая, 16:18

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 30 мая; за неделю гривня ослабла на 38 копеек

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 30 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

29.0529.05Изменение
1 доллар США26,41 грн26,68 грн+ 0,27 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 29 мая, курс доллара повысился на 27 копеек после повышения на восемь днем ранее. Так высоко курс не поднимался с 24 апреля, то есть "зеленый" побил рекорд дороговизны за месяц.

При этом за неделю – с 23 мая – стоимость доллара выросла уже на 38 копеек. 

Ранее эксперты спрогнозировали, как выход Украины Clearstream повлияет на курс гривни.

Кроме того, специалисты объяснили, почему весной-2019 укрепилась гривня, надолго ли это и каким может быть курс, если Украина не получит транш МВФ:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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