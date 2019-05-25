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Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Украина продолжит сотрудничество с МВФ, но денег от него не получит еще как минимум полгода, уверены эксперты. Как это отразится на экономике страны, выплате внешних долгов и курсе гривни, выяснили "Сегодня". 

Политика

Прибывшая на днях в Украину миссия МВФ, которая должна оценить реформы, проводимые украинским правительством по программе сотрудничества с Фондом и дать или не дать "добро" на получение транша, сразу дала понять: денег пока не будет, но сотрудничество продолжается. Напомним, Украина должна была в мае получить от МВФ 1,3 млрд долларов кредита из оставшихся 2,5 млрд долларов в рамках новой программы, согласованной сторонами в октябре 2018 г. В декабре нам дали 1,4 млрд  долларов для погашения старых долгов перед МВФ. В Нацбанке уже объяснили причины задержки: по словам первого зампредправления НБУ Катерины Рожковой, Фонд озабочен фактической амнистией коррупционерам, после того как Конституционный суд Украины отменил статью закона, разрешающую чиновникам не объяснять, откуда у них расходы больше задекларированных доходов. Также МВФ против ренационализации "ПриватБанка", которая сейчас оспаривается в судах. Рожкова надеется, что транш дадут в июне. По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, вслед за деньгами МВФ Украина получит 500 млн евро финпомощи от ЕС, о чем уже заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. Эти два фактора позволят нашему крупному бизнесу занимать за рубежом под невысокие проценты (ниже 10—12% годовых, как сейчас), что позитивно повлияет на рост экономики Украины.

Экономика

Аналитики признают, что деньги МВФ в краткосрочной перспективе не играют решающей роли в возврате долгов, но без них сложнее в будущем. Так, экономист Иван Никитченко уточнил, что Украина прошла пиковые выплаты в этом году и в сентябре должна вернуть Фонду около 600 млн долларов при золотовалютных резервах в 20 млрд долларов.  

"Мы имеем хороший баланс по оттоку-притоку валюты в страну, поэтому при позитивном решении о транше, пусть и позже, курс гривни останется стабильным, — говорит Никитченко. — Но и при негативном решении давление на курс будет не раньше декабря, а скорее всего, в I квартале 2020 г., когда опять начнутся большие выплаты по внешнему долгу и пройдет более года без получения помощи от внешних партнеров".

Пендзин напомнил, что, помимо выплат по долгам, осенью наш бюджет ждут намного большие расходы: выкуп у иностранных инвесторов государственных ценных бумаг, выпущенных под высокие проценты (18% годовых, что вдвое выше прогнозируемой инфляции) и закупка газа к новому отопительному сезону, что повлечет около 2 млрд долларов расходов.

Без транша ждем курс выше 29 грн/долл

Аналитики говорят, что транш МВФ мы получим не ранее ноября—декабря.

"Нужно принять новый закон о борьбе с коррупцией, решить вопрос с Приватбанком, осенью в связи с удорожанием газа снова станет актуальным вопрос о повышении его цены для населения, и, скорее всего, тарифы вырастут, — перечислил Пендзин. — Всем этим будут заниматься уже новые Рада и Кабмин. При позитивном сценарии: транш получили — гривня останется стабильной, курс осенью ожидается в пределах 27,5—28 грн/долл. При негативном: транш опять отложен — до конца этого года будет более 29 грн/долл".

Никитченко прогнозирует, что отсутствие транша скажется на курсе гривни и макроэкономических процессах (замедление роста ВВП, инфляция) не ранее I квартала 2020 г.

"У нас отрицательный торговый баланс, который при ухудшении поступлений средств по финоперациям резко перерастет в отрицательный платежный баланс — такую ситуацию мы наблюдали в 2008 и 2014 годах", — сказал Никитченко.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии. Позже СМИ и некоторые чиновники сообщали, что миссия досрочно покидает Киев, но эксперты Фонда все-таки остались в Украине.


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Тег выплаты, транш, госдолг, курс доллара, МВФ

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АВТОР:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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